أستاذة في التغذية توصي بتناول اللحوم خلال فترة العيد مع الكثير من الخضر والالياف لتيسير الهضم



أوصت الاستاذة في علم التغذية، ليلى علوان، اليوم الاثنين، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى باستهلاك اللحوم تزامنا مع الكثير من الخضر (سلطة) والاطعمة المشبعة بالالياف لتيسير الهضم.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن العادات الغذائية التونسية في الاحتفال بالعيد جيدة، داعية الى استهلاك لحوم الاضحية في اليوم التالي للذبح وذلك حتى تكون اللحوم طرية وسهلة الطبخ غير ان استهلاكها في اليوم الاول لا ينقص من قيمتها الغذائية.

ودعت الى تناول اللحوم باعتدال وان لا يتم الاكثار منها حفاظا على السلامة الصحية.

وبالنسبة إلى مرضى الكلى في المرحلة الاولى، أوصت بتناول لحوم بمقدار كف اليد وعدم الاكثار منها اما في ما يتعلق بمرضى الكلى في مرحلة حرجة دعت الى عدم تناول اللحوم واستشارة الطبيب المباشر.

وفي ما يتعلق بمرضى السكرى نوع 2 وارتفاع نسبة الدهون في الدم، دعتهم الى التقليل قدر الامكان في الكميات المستهلكة من اللحوم.

وللحفاظ على السلامة الصحية للذبيحة، أكدت على ضرورة غسل الاحشاء والامعاء مباشرة بعد السلخ.

ودعت عند شي اللحوم الى عزلها عن النار مباشرة وترك عازل بينهما وذلك حفاظا على سلامتها الصحية.

كما أوصت بضرورة شرب كميات هامة من الماء وممارسة رياضة المشي آخر النهار لحرق الدهون.