قفصة: برمجة 250 سفرة لنقل المسافرين بمناسبة عطلة عيد الأضحى

بمناسبة عطلة عيد الأضحى، برمجت الشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة، بداية من يوم 24 جوان والى غاية يوم 2 جويلية القادم، 250 سفرة لنقل المسافرين من بينها 60 سفرة اضافية للخطوط الراجعة لها بالنظر والتي تضم كل من ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المكلف بمصلحة الاستغلال بالشركة كريم كامل.

وأضاف كريم كامل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسفرات في الأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين، دون تسجيل اكتظاظ بمحطة النقل للشركة الجهوية القوافل بقفصة.

وأشار إلى أن وزارة النقل منحت ترخيصا لشركة النقل القوافل بقفصة للقيام بسفرات إضافيّة لنقل المسافرين حسب ما يقتضيه الطلب خاصة على الخطوط البعيدة والتي تشمل كلّا من ولايات نابل المنستير وسوسة ونابل ومدنين.

ولفت إلى أنه ضمانا سلامة المسافرين، عاين اعوان الورشة المركزية التابعة للشركة اسطول الحافلات، من خلال مراقبة العجلات والفرامل والمحركات، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية من سواق وأعوان مراقبة.

من جانب آخر تباينت أراء المواطنين حول توفر سيارات الاجرة بمحطة النقل البري لسيارات الأجرة حيث عبر عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تذمّره من الاكتظاظ وعدم هذه السيارات وانتظارها لساعات، في حين اعتبر عدد آخر الاكتظاظ بالمحطة أمرا عاديا نظر لكثرة أعداد المسافرين خلال هذه الفترة التي تتزامن مع عطلة عيد الأضحى.