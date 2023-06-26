عاجل: وزارة التربية تعطي مهلة للمعلمين لانزال الأعداد والا..

دعت وزارة التربية، بلاغ إعلامي اليوم الاثنين، جميع المدرسات والمدرّسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم يقوموا بعد بتنزيل الأعداد لتلاميذهم ببطاقات النتائج المدرسية، إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، على ألا يتجاوز ذلك يوم الثلاثاء 04 جويلية 2023.

واكدت الوزارة في نفس الإطار حرصها على تأمين اختتام السنة الدراسية بكافة المؤسسات التربوية في أفضل الظروف وعلى تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، واتخاذها لكلّ التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام، وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض، حسب نص البلاغ.