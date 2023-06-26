إنطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج ”النوفيام”..

اعلنت وزارة التربية، في بلاغ اليوم الاثنين، أنها توفر خدمة لنشر نتائج إمتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2023، بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوّال لـ” اتصالات تونس ” و ” أوريدو ” و ” أورونج ” بسعر إجمالي قدره 950 مليم.

و يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS) التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من غدا الثلاثاء 27 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا و ذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:

NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان

وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكوّنا من سنة (06) أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح.

و يتلقى المسجّلون بهذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج إرسالية ( SMS) تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار والأعداد في مختلف المواد و معدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المترشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي (العام).

كما اكدت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الأنترنات في نفس اليوم وذلك على موقع www.web.in