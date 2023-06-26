نهاية ماي 2023: عائدات صادرات زيت الزيتون ترتفع بـ39.3%

قدرت العائدات من صادرات زيت الزيتون التونسي بـ2140 مليون دينار، الى غاية نهاية شهر ماي 2023، اي بارتفاع بنسبة 39.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2021 / 2022.

وبحسب النشرية الشهرية، الصادرة، اليوم الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة، فقد سجلت الصادرات تراجعا على مستوى الحجم، بنسبة 3.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت 142.6 ألف طن.

وزاد متوسط السعر المسجل خلال السبعة أشهر الأولى من الموسم 2022 /2023 بنسبة 44.8 بالمائة، اي 15.01 دينار/كلغ، مقابل 10.37 دينار/كلغ خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي.