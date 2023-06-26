من 1 الى 25 جوان: رفع 3939 مخالفة اقتصادية..

إحباط عدد 04 عمليات تهريب وحجز بضاعة قدرت قيمتها بحوالي 284 ألف دينارا..

فيديو..طريقة سهلة وسريعة لتقطيع “علوش العيد”..

حريق بقسم الإنعاش بمستشفى القصاب..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم محور لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

2023/06/26 أخبار, المصدر, سياسة

مثلت آخر الاستعدادات قبل إصدار أمر دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وعبّر، قيس سعيّد، في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، عن تقديره للمجهودات الكبرى التي قامت بها عديد الوزارات في المدة الأخيرة لتحديد الدوائر الانتخابية وخاصة العمادات التي لم يكن لها حدود مضبوطة بأي نصّ.

ودعا رئيس الجمهورية ، إلى أن تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في استقلال تام وإلى ضرورة الانتباه إلى من يريدون التسلل إليها.

كما حث على ضرورة التزام الحياد التام لأن غيابه يمسّ من استقلالية الهيئة، معتبرا أنه إذا كان لأحد رأي فواجب التحفظ يقتضي تطبيق القانون لا الإدلاء بتصريحات تُعبّر عن موقف شخصي وأضاف أن كل شخص حرّ في موقفه ولكن واجب التحفظ والحياد يقتضي ألا يكون الخصم هو الحكم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn