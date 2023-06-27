تعيين المغربي حسين عموتة مدربا جديدا للمنتخب الأردني

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مدربا جديدا للمنتخب الاردني الأول، لقيادة منتخب “النشامى” في الاستحقاقات المقبلة.

وافاد الاتحاد الاردني في بيان على موقعه الرسمي “قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المغربي حسين عموتة مدربا جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024”.

وأضاف الاتحاد أنه من المنتظر تقديم المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقا لتوصية عموتة.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات. وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح المغربيين ، وأخيرا البطولةالمغربية مع الجيش الملكي المغربي حيث كان يتولى منصب مشرف عام للفريق.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

ر/زهو