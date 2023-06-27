فراس بالعربي يتعاقد مع الشارقة الامارتي لمدة ثلاثة مواسم

أعلن نادي الشارقة الاماراتي امس الاثنين انه تعاقد مع التونسي فراس بالعربي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

واورد النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي /تويتر/ ” نرحب بانضمام الدولي التونسي ” فراس بالعربي ” ( 27 عاماً ) إلى صفوف فريقنا بعقد يمتد لثلاثة مواسم “. وكان فراس بالعربي نشط في صفوف مستقبل المرسى والنادي البنزرتي والنجم الساحلي ونادي الفجيرة الإماراتي قبل أن ينتقل في صيف 2021 إلى نادي عجمان حيث لعب لمدة موسمين سجل خلالهما 34 هدفا، منها 12 في الموسم الماضي، كما صنع 11 هدفا في نفس الموسم.

وافاد بالعربي ان انضمامه الى الشارقة الاماراتي يعد ” تحدٍيا جديدا اتطلع من خلاله أن أشكل إضافة حقيقية لفريق الشارقة بالمنافسة على جميع الاستحقاقات، والمساهمة في مواصلة مسيرة نجاحات النادي” .