الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم..

بدأ نحو مليوني حاج بالتوافد على جبل عرفات قرب مكة المكرمة الثلاثاء للصلاة والدعاء وأداء ركن الحج الأعظم. ويسجل موسم الحج أعدادا قياسية هذا العام في أجواء تسودها الحرارة الشديدة، فيما يقام هذا العام بدون أي قيود متعلقة بأعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد ثلاث أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة كوفيد.

منذ فجر الثلاثاء، باشر الحجاج وعددهم يناهز المليوني حاج بالوصول إلى جبل عرفات بالقرب من مكة المكرمة للصلاة والابتهال.

هذا، وقد أمضى الحجّاج الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، توجه الحجاج إلى منطقة عرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحجّ. ثم سيمكثون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره.

إلى ذلك، وبعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات الأربعاء، وهو أول أيام عيد الأضحى.

أ.ف.ب