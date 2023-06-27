بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الحوادث: اجراءات وقوانين جديدة..#خبر_عاجل

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2023/06/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني، اليوم الثلاثاء، ان” التوجه حاليا نحو الرفع الآلي لعدد من المخالفات”.

وقال في تصريح لاذاعة شمس آف آم خلال انه سيتم “اعتماد آليات إثبات لرفع مخالفات الإفراط في السرعة وعدم الالتزام بوضع حزام الأمان واستعمال الهاتف الجوال”.

وأكد الجويني انه سيتم اصدار القانون قريبا، مضيفا أنه سيتم تحيين مجلة الطرقات أيضا لضمان سلامة المواطن، وفق تعبيره.
وأقر رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية أن حصيلة حوادث المرور مفزعة تقتضي تدخل هياكل الدولة لتطبيق القانون.

وقال الجويني إنهم سيعملون على “نشر الحملات التوعية بخصوص حزام الأمان والسلامة المرورية”.

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