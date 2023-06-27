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توزر: بلدية توزر تضبط برنامجا لرفع الفضلات طيلة أيام عيد الأضحى

2023/06/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ضبطت بلدية توزر برنامجا خصوصيا لرفع الفضلات طيلة فترة عيد الأضحى (3 أيّام)، حفاظا على نظافة المدينة، وتفاديا لما قد تسببه فضلات الاضاحي وجلودها من تلوث وروائح كريهة وانبعاث للحشرات تزامنا مع ارتفاع درجات الجرارة، وفق كاتب عام البلدية سليم باكير.

وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج ينطلق ليلة العيد من خلال إفراغ فرق النظافة للحاويات الموجودة في مختلف الشوارع الرئيسية والاحياء استعدادا لاستعمالها صبيحة العيد من طرف المواطنين للتخلص من فضلات الاضاحي، وسيتم صبيحة العيد وفي ساعات مبكرة تخصيص جرارين اثنين يجوبان الطرقات الرئيسية وبعض الاحياء الحساسة وجرار ثالث يخصّص للطرقات الرئيسية لرفع فضلات بعض المساكن والمحلات التجارية، وذلك خاصة بشارع أبو القاسم الشابي، وشارع فرحات حشاد، والمنطقة السياحية، وطريق الحامة، وطريق دقاش.

ويتواصل عمل فرق النظافة يوم العيد من خلال تخصيص فرق بداية من الساعة الثانية ظهرا لجمع كافة أنواع الفضلات ومن بينها فضلات الاضاحي والجلود، ويتكرّر هذا العمل ثاني أيام العيد إلى غاية تغطية كافة المناطق، وذلك بتسخير أكبر عدد ممكن من عملة النظافة، وفق نفس المصدر.

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