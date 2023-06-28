التيار الديمقراطي يدعو القوى الديمقراطية إلى التجمع أمام المحكمة يوم الجمعة

دعا حزب التيار الديمقراطي كل القوى الديمقراطية إلى الحضور يوم الجمعة 30 جوان الحالي على الساعة التاسعة صباحا أمام المحكمة تزامنا مع مثول غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق “انتصارا لقيم الحرية والعدالة”.

وجدّد في بيان له أمس الثلاثاء، تعبيره عن تضامنه المطلق واللاّمشروط مع الأمين العام السّابق للحزب غازي الشواشي ومع عائلته.

وبيّن التيار الدّيمقراطي أنّ أمينه العام السابق غازي الشواشي، المستقيل من الحزب، يمثل يوم الجمعة 30 جوان 2023 أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 .

يشار إلى أنّ المحامي والسياسي غازي الشواشي في الإيقاف منذ 24 فيفري 2023