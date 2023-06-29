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تفكيك شبكة مُختصة في تهريب الأدوية والاحتفاظ بـ4 من عناصرها..

2023/06/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية في تطاوين والاحتفاظ بـ 04 من عناصرها .
وبينت أنه على إثر توفر معلومات لدى وحدات منطقة الحرس الوطني برمادة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من الأدوية والحقن إلى إحدى الدول المجاورة وبايلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت الوحدات المذكورة أحد المستودعات والقبض على 04 أشخاص وبحوزتهم 11316 قرص و1485 حقنة وأدوية مختلفة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق بغاية مسك وإخفاء وتخزين أدوية بنية المضاربة وتهريبها خارج أرض الوطن” والاحتفاظ بكل الأطراف.

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