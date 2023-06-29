إحباط 7 عمليات ”حرقة” ليلة العيد..

تمكنت خلال الليلة الفارطة وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من نجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وتمكنت وحدات المنطقة البحرية بنابل من إحباط 04 عمليات اجتياز تم ضبط من خلالها 44 شخصا وحجز كياك و03 زوارق.

كما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير من احباط عمليتي اجتياز وضبط 19 مجتازا تونسيا إضافى إلى حجز زورق مطاطي و2 محركات و4 حاويات بنزين في حين غرق المركب الثاني .

وفي سياق متصل تمكنت المنطقة البحرية بسوسة من إحباط عملية اجتياز وضبط 13 مجتازا بسواحل النفيظة حجز الزورق والمحرك.

كما تمكنت خلال الليلة الفارطة وحدات تابعة للمنطقة البحرية بصفاقس إقليم الوسط من نجدة وإنقاذ 45 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وتمت احالتهم على الفرق المتعهدة بالبحث لاتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم.