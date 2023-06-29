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عاجل: مستجدات حادثة انفجار الغواصة “تيتان”…

2023/06/29 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

تم انتشال أشلاء بشرية وحطام من الغواصة “تيتان” التي انفجرت بالقرب من موقع حطام السفينة تيتانيك من أعماق المحيط يوم أمس الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع من إطلاق البحث عن الغواصة التي تتسع لخمسة ركاب واستحوذت على انتباه العالم.

وقال مسؤولون إن مهنيين طبيين سيدرسون ويحللون الأشلاء البشرية المفترضة التي تم انتشالها بعناية من الحطام، بحسب شبكة (إن بي سي نيوز). وفقدت “تيتان” الاتصال بسفينتها الرئيسية في 18 جوان قبالة نيوفاوندلاند. وأرسلت دول متعددة موارد في بحث محموم عن الغواصة، بقيادة خفر السواحل الأمريكي.

ولقي الركاب الخمسة حتفهم في هذه الحادثة وهم: رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ البالغ 58 عاما، والفرنسي والضابط السابق في البحرية الفرنسية بول-هنري نارجوليه البالغ 77 عاما والمتخصص بحطام “تيتانيك”، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داود البالغ 48 عاما ونجله سليمان (19 عاما).

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