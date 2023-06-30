صفاقس: استعدادات حثيثة للدورة 25 للمعرض الجامعي المبرمج ليومي 20 و21 جويلية وتوقع زيارة 30 ألف شخص

تتواصل استعدادات جامعة صفاقس لتنظيم الدورة 25 للمعرض الجامعي المبرمجة ليومي 20 و21 جويلية القادم بمعرض صفاقس الدولي وسط توقعات ببلوغ 30 ألف زائر من مختلف الشرائح الجامعية والصناعية من بينهم مدرسون وباحثون وطلبة ومتخرجون وتلاميذ وأولياء وصناعيون ومهنيون.

وسيتم خلال هذه الدورة من المعرض الجامعي التي تنعقد تحت شعار “جامعة صفاقس.. طريقك إلى التميّز”، تقديم المنتوج العلمي ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي، كما تعرض فيه مشاريع ختم الدروس علاوة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادة الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصات، وفق ما أفاد به صحفي “وات” مدير المعرض ومدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بجامعة صفاقس محمد بلحاج .

وقال بلحاج إن هذه النسخة الجديدة من المعرض، الذي دأبت جامعة صفاقس في تنظيمه بصورة منتظمة منذ السنة الجامعية 1997-1998 في شهر جويلية من كل عام، تندرج ضمن مساعيها “لإرساء التظاهرة في تقاليد الحياة الجامعية باعتباره يمثل مدخلا للتفاعل والملاءمة بين الجامعة والمحيط وفق رؤية جديدة لدور الجامعة كمحرك للتنمية على الصعيدين الوطني والجهوي، علاوة على البناء المشترك لمسالك التدريس وعروض التكوين الجامعي، مع السهر على تأمين التكوين المستمر الإشهادي والهادف إلى تطوير قدرات حاملي الشهادات العليا”.

ويشتمل المعرض على فضاء للتوجيه الجامعي، سيتولى تنشيطه مختصون في عملية التوجيه الجامعي ومرشدون ممن لهم كفاءة في المجال بالتعاون مع الإدارات الجهوية للتربية والتكوين، وفضاء للمؤسسات الجامعية ستعرض فيه 21 مؤسسة عمومية و8 مؤسسات خاصة عروضها التكوينية في اختصاصات العلوم الصحيحة والهندسة والعلوم الاقتصادية والتصرف والحقوق والآداب والعلوم الإنسانية والفنون والعلوم الطبية وشبه الطبية.

ورصدت لجنة تنظيم المعرض الجامعي جوائز مالية ومكافآت لأفضل فكرة مشروع تخرج، مناقشة أو غير مناقشة، على أن يقع الإعلان عن النتائج في اختتام المعرض.