هام: التوقيت الصيفي لمكاتب البريد التونسي..

أفاد البريد التونسي أن مكاتب البريد ستعتمد التوقيت الصيفي، انطلاقا من الإثنين 03 جويلية الى موفى أوت 2023، وسيكون ذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا، من الاثنين الى الخميس، ومن السابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف كل يوم جمعة.

وأشار البريد التونسي، في بلاغ أصدره الجمعة، الى أن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية ستؤمن، خلال فصل الصيف، حصة عمل من السابعة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف كل يوم الجمعة.

وأوضح أن مكتب بريد مطار تونس قرطاج الدولي سيعمل بصفة مسترسلة دون انقطاع كامل أيام الأسبوع 24 ساعة/24.

وبين أن مكاتب البريد الخصوصية بمطارات المنستير الدولي وجربة – جرجيس والنفيضة وتوزر وطبرقة وصفاقس – طينة ستؤمن حصة عمل مسترسلة كامل أيام الأسبوع حسب نشاط الطيران.

وأبرز أن 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.