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تعيينات جديدة بوزارة النقل…#خبر_عاجل

2023/06/30 أهم الأخبار

أعلنت وزارة النّقل أنه تمّ تعيين كلّ من، فرحات الزواغي، رئيسا مديرا عامّا للشركة التونسيّة للملاحة.

كما أعلنت الوزارة، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه تم تعيين هيثم حمروني، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهويّة للنقل بقابس، والمنجي الجندوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهويّة للنقل بسليانة.

وتمّ تعيين، سفيان اليعقوبي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهويّة للنقل القوافل بقفصة، ومحمّد رؤوف الظاهري، رئيسا مديرا عامّا للشركة الجهوية للنقل بالقيروان.

كما أقرت الوزارة، تعيين المعزّ لدين الله عبد السلام، رئيسا مديرا عامّا لشركة النقل بالساحل.

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