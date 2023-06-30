سعيّد يبحث مع المجيدي والشلّي برنامج إنقاذ الخطوط التونسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 30 جوان 2023 بقصر قرطاج، ربيع المجيدي، وزير النقل، وخالد الشلي، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية.

وتناول اللقاء برنامج إنقاذ هذه المنشأة العمومية التي كانت لمدة سنوات طويلة إحدى زهرات هذا الصنف من المنشآت قبل أن ينخرها الفساد كما نخر العديد من المؤسسات الأخرى.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يعود للخطوط التونسية بريقها وأن يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى تراجعها مع تحميل المسؤولية كاملة لمن أراد ولا يزال يريد تفليسها للتفريط فيها في ما بعد كما حصل ذلك بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن السماء نريدها مفتوحة للطائرات التونسية لا أن تجوبها طائرات لا يكون لطائراتنا مكان في أسرابها.

وتعرّض رئيس الدولة، أيضا، إلى ضرورة تحسين الخدمات في الأرض والجوّ، مذكّرا بأن الخطوط التونسية كانت على مدى سنوات بعد إحداثها في طليعة شركات الطيران العالمية.

وتناول الاجتماع، كذلك، ضرورة تجديد أسطول طائرات الخطوط التونسية ووضع برنامج لاقتناء طائرات جديدة وخطة عمل لبيع الطائرات الرابضة في المطارات أو بيع قطع غيارها إن لم تعد صالحة للاستعمال.

على صعيد آخر، أوصى رئيس الجمهورية بضرورة الإحاطة الكاملة بحجيجنا الميامين عند عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحجّ.