لا ماء بهذه المناطق..

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن البئر العميقة “الحاجب 1” بمدينة حاجب العيون من ولاية القيروان تعرضت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 29 جوان والجمعة 30 جوان 2023 إلى عمل إجرامي تمثل في تخريب وسرقة الأسلاك الكهربائية وهو ما تسبب في توقف البئر عن التشغيل نتج عنه نقص في الموارد المائية بما يزيد عن 1700م في اليوم وتسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب عن عدة أحياء بمدينة حاجب العيون وأحوازها.

وشددت الشركة على أنه بالنظر لخطورة هذه الأفعال فإنها ستقوم بالتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في ذلك.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بعد توفير التجهيزات المسروقة وإصلاح ما تم تخريبه وإعادة تشغيل البئر المذكورة.