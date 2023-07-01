انخفاض في درجات الحرارة..

ينتظر تسجيل انخفاض نسبي في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و43 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 بالبرمة وبرج الخضراء مع ظهور الشهيلي.

وتتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب أين تثير الرمال والأتربة.

ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب.

وتتسم الأجواء بسحب قليلة مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة بالوسط الغربي بعد الظهر.