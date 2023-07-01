إطلاق ماجستير جديد..

سيتمّ ابتداءً من السّنة الجامعيّة القادمة، إطلاق برنامج ماجستير السّلامة المروريّة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت .

وخلال توليه إعطاء إشارة انطلاق برنامج العُطلة الآمنة تحت شعار “سلامتكُم أمانة الجميع”، دعا وزير الداخلية كمال الفقـي جميع الأطراف إلى توظيف كُلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة من أجل تحقيق الأهداف المرجُوّة من برنامج العُطلة الآمنة، مشيرا الى انه تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائيّة والعمليّاتيّة بالتنسيق مع الهياكل المُتداخلة.

وشدد الوزير على أن وزارة الدّاخليّة تحرصُ على تنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة مُتعدّدة القطاعات للسّلامة المُروريّة، وإطلاق العمل بدليل التربية على السّلامة المُروريّة بمُؤسّسات الطفُولة المُبكّرة، وضرُورة تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الطرقات وبعض الأوامر المُتعلقة بالمجال المُروري.

وكان وزير الدّاخلية كمال الفقـي، قد تولى، اليوم السبت غرّة جويلية 2023، إعطاء إشارة انطلاق برنامج العُطلة الآمنة تحت شعار “سلامتكُم أمانة الجميع”، وذلك بمقرّ مصلحة حرس المُرور بالطريق السيّارة أ4 بأوتيك من ولاية بنزرت، بحُضور والي الجهة وعدد من الإطارات السّامية من وزارة الدّاخليّة ومُمثلين عن المُجتمع المدني الناشطين في مجال سلامة المرُور.

واطّلع الوزير على عناصر المُخططات المُعتمدة من قِبل إدارتي شُرطة وحرس المُرور والمرصد الوطني لسلامة المُرور والدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، والتي تهدِفُ إلى الحدّ من حوادث المُرور والحفاظ على الأمن العام وحماية الثروة الفلاحيّة والغابيّة والنجدة بالشواطئ والإنقاذ.

وأكّد وزير الدّاخليّة على أنّ الوحدات الأمنيّة تقوم بعملها المُعتاد بجدّية وتفانٍ وستواصلُ في ذلك دون التقصير في واجباتها، داعيا إلى ضرُورة تظافر جميع الجُهود في تأمين الأشخاص والمُمتلكات خاصّة خلال هذه الفترة التي تتميّزُ بحركيّة مرُوريّة بمُناسبة العطلة الصيفيّة وعودة الجالية التّونسيّة بالخارج وذروة الموسم السّياحي.