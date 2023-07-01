ميلوني: ”سعيدة جدًّا بالإجماع الأوروبي بشأن العلاقة مع تونس”

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مساء أمس الجمعة إنها “سعيدة جدًا بالإجماع الذي تمكنا من الحصول عليه من المجلس الأوروبي بأكمله حول كيفية تعاملنا بشأن العلاقة مع تونس”، في إشارة إلى اتفاقية حزمة الشراكة الشاملة والتي من المتوقع أن يوقعها الجهاز التنفيذي الأوروبي مع السلطات التونسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأضافت ميلوني، في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد ختام القمة الأوروبية “ما نقوم به مع تونس يمكن أن يكون نموذجا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا”. ومن المقرر أن تشمل اتفاقية الشراكة الشاملة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس طلبت مزيدًا من الوقت لتحليل مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مصدر في الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر: “لقد طلب الجانب التونسي مزيدًا من الوقت لتحليل النص. كما هو الحال دائمًا في المفاوضات، عندما يكون هناك حساسية بشأن قضية ما، نحتاج أحيانًا إلى مزيد من الوقت. هذه هي الطريقة التي نفسر بها هذا النقاش”.

وكالات