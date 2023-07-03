بشرى سارة للعاطلين عن العمل..

اكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج إن مشروع (ELMED) الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا سيوفر نحو 70 ألف موطن شغل وهو يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي 2023-2027.

وأضاف بلحاج في تصريح لجريدة ”المغرب” في عددها الصادر اليوم الاثنين 3 جويلية 2023 أن البنك الدولي سيتكفَّل بمهمّة التهيئة الأولية والبنية التحتية للجزء المتعلق بالمشروع في تونس، مشيرا إلى أن إسهام البنك في تمويل المشروع يقدّر بنحو 268.4 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تقدر بقرابة مليار دولار لدعم تبادل الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية.