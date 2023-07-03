عاجل: جرثومة “شيغيلا” تعود من جديد الى تونس وتسجيل أول اصابة بهذه الولاية..

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن تسجيل إصابة مؤكدة لطفل يبلغ من العمر سنتين بجرثومة شيغيلا بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد.

وقالت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين 03 جويلية 2023، إنه وعلى إثر إشعارها بهذه الحالة، قامت الإدارة الجهوية التابعة لها يوم السبت 1 جويلية 2023، بفتح بحث ميداني في الغرض وأخذ عينات من المياه قصد التحاليل المخبرية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة وإلى حد الآن تأكد تسجيل حالة واحدة وتم عزلها وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوصت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد باتباع التوصيات التالية للوقاية من جرثومة الشيغيلا:

* غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل اعداد الاكل وقبل وبعد الاكل وبعد استكمال المجموعة الصحية وبعد تغيير حفاظات الأطفال مع الحرص على تقليم الأظافر و نظافتها وتنظيف وتطهير المجموعة الصحية بشكل جيد قبل وبعد الاستخدام

* استعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مر اقبة وفي حال عدم توفر هذه الإمكانية يجب تغلية المياه قبل استعمالها

* الالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وإعداد الاكل مع الحرص على غسل وتطهير الخضر و والغلال و الأواني و الطهي الجيد

* عدم ممارسة السباحة الي حين الشفاء التام

* التخلص من الفضلات المنزلية بطريقة صحية و بشكل يومي ومكافحة الذباب المنزلي عند الاقتضاء