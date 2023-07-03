الترجي الرياضي ينتدب المهاجم اسامة بوقرة لمدة 3 مواسم..

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن انتدابه للمهاجم السابق للاولمبي الباجي اسامة بوقرة بعقد لمدة 3 مواسم .

يذكر ان اسامة بوقرة مهاجم الأولمبي الباجي سابقا، يبلغ من العمر 24 سنة، ويشغل خطة جناح أيسر.

وتكون بوقرة في الأصناف الشابة لفريق الشبيكة وتدرج بكافة الأصناف الشابة قبل أن ينتقل إلى الشبيبة الرياضية القيروانية في 2017, ثم إلى الأولمبي الباجي في 23 جويلية 2021 في صفقة إنتقال حر.

وتجدر الاشارة الى ان الترجي الرياضي قد اعلن في وقت سابق عن انتدابه لمتوسط الميدان يوسو عومارو قادما من الاتحاد المنستيري لمدة 3 مواسم.