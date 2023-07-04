صفاقس: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يدعو رئيس الجمهورية والحكومة الى المسارعة بمعالجة الوضع بسبب تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية

دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، رئيس الجمهورية والحكومة الى “المسارعة بمعالجة الوضع وتهدئة الشارع المتوتّر”، بسبب تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية على ولاية صفاقس، وما يمثله ذلك من “خطر على السلم الاجتماعية”.

واشار الاتحاد في بيانه الى ما تشهده ولاية صفاقس من “أحداث متتالية من جرائم موصوفة إلى مواجهات عنيفة تتوسع من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى” مذكرا بأنه “كان أصدر قبل حوالي أسبوعين صيحة فزع تحذر من تدفق المهاجرين بطريقة غير قانونية على صفاقس”.

كما دعا الاتحاد نواب الشعب والمنظمات الجهوية وهياكل المجتمع المدني الى تشكيل هيئة مشتركة لمتابعة تطور هذه المعضلة وبحثها جماعيا مع السلطات المعنية على الصعيدين الوطني والجهوي.

وكانت حصلت في الساعات والأيام الأخيرة الماضية عديد المناوشات والاشتباكات بين المهاجرين الأفارقة واهالي عدد من المناطق والأحياء على غرار “الحفارة” و”الربض” و”حي البحري” و”طريق المهدية” و”مركز شاكر”.

وأسفرت آخر هذه الأحداث عن وفاة شاب بمنطقة ساقية الداير مساء أمس الاثنين، واحتفظت النيابة العمومية بثلاثة مهاجرين يشتبه في تورطهم في عملية القتل.