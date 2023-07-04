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سليانة: تسجيل 4 حالات غش خلال اليوم الأول والثاني من دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

2023/07/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المندوب الجهوي للتربية بسليانة، نور الدين غباش، اليوم الثلاثاء ، بأنه تم تسجيل 4 حالات غش خلال اليوم الأول والثاني لدورة المراقبة لاختبارات البكالوريا بالجهة.

وبين في تصريح اليوم الثلاثاء ل”وات” أن من بين حالات الغش المسجلة حالة بالروحية وأخرى بمدينة سليانة، مضيفا أنه تم إيقاف 3 حالات إيقاف فوري، فيما واصلت الحالة الرابعة الامتحان (حجر هاتف دون الاستعمال)، مع الاشارة الى ان عدد المؤجلين بلغ 918 مترشحا ،

ومن جهة اخرى، ذكر ذات المصدر أن 278 مترشحا ومترشحة نجحوا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ” النوفيام” من مجموع 455 مترشحا حضروا أي بنسبة 61 بالمائة، في حين عدد الموجهين للمعهد النموذجي بلغ 53 تلميذا وتلميذة أي بنسبة 70 بالمائة من طاقة الإستيعاب

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