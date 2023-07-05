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زغوان: مشاركة 31 مؤسسة صناعية في يوم “الادماج” لانتداب خريجي مركز التكوين والتدريب المهني

2023/07/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


شاركت 31 مؤسسة صناعية بولاية زغوان في يوم “الإدماج” لانتداب خريجي مركز التكوين والتدريب المهني بالجهة، الذي تم تنظيمه ببادرة من إدارة المركز بالتعاون مع المؤسسات الصناعية، وبحضور مختلف الهياكل المتدخلة، وذلك بمناسبة اختتام السنة التكوينية 2022 ـ 2023، .

وتم خلال يوم “الادماج” تنظيم لقاءات مباشرة بين ممثلي المؤسسات وخريجي المركز في مختلف الاختصاصات لتقديم عروض الشغل التي تحتاجها المؤسسات، أفرزت القبول المبدئي لعدد هام من المتخرجين في انتظار تدارسها من طرف المصالح الإدارية لهذه المؤسسات

وذكر مدير شبكة مراكز التكوين والتدريب المهني بولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان علي ثابت في تصريح لـ”وات” أن هذه المبادرة، جزء من توجه ونشاط المراكز لتأسيس شراكة دائمة بين منظومة التكوين ومؤسسات الإنتاج من أجل إدماج خريجي هذه المراكز والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات التي تنتجها مؤسسات التكوين

وأفاد مدير مركز التكوين والتدريب المهني محمد البرهومي بأن هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفال باختتام السنة التكوينية، يهدف إلى تقريب سوق الشغل لخريجي المركز، الذي يفوق عددهم 200 تلميذ، تحصلوا على شهائد الاختصاص بدرجات متفاوتة في اختصاصات تستجيب أغلبها لحاجيات المؤسسات الصناعية المشاركة

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