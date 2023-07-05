مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الإنقليزي ماسون ماونت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي، اليوم، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي ماسون ماونت قادما من تشيلسي، وذلك بعقد يمتد حتى جوان 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكان ماونت، البالغ من العمر 24 عاما، أفضل لاعب في تشيلسي في موسمي 2020 – 2021 و2021 – 2022، وخاض 36 مباراة دولية مع منتخب إنقلترا، ولعب دورا رئيسيا في وصوله إلى نهائي بطولة أوروبا عام 2021.

وقال ماونت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنقليزي: “ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديا جديدا مثيرا للمرحلة التالية من مسيرتي.. بعد أن تنافست ضدهم، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، وأتطلع لأكون جزءا من هذه المجموعة للفوز بالبطولات الكبرى”.

وتابع: “أنا طموح للغاية، أعرف كم هو رائع أن تفوز بألقاب كبرى وما يتطلبه الأمر، سأبذل قصارى جهدي لتجربة ذلك مرة أخرى في مانشستر يونايتد”.