ماهر الجديدي يفجرها: تعيين بوعسكر والمنصري في هيئة الانتخابات كان بناءً على محاصصات حزبية بين النهضة والنداء..#خبر_عاجل

نفى عضو الهئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي الاتهامات الموجهة له من مجلس الهيئة بارتباطه بأطراف سياسية وبخرقه لواجب التحفظ على إثر إدلائه بتصريحات صحفية كشف فيها تجاوزات ارتُكبت صلب الهيئة.

وقال الجديدي اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023 إن تعيين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وناطقها الرسمي محمد التليلي المنصري سنة 2017 كان بناءً على محاصصات حزبية داخل البرلمان بين حركة النهضة وحركة نداء تونس وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت موجودة في مجلس النواب في 2017.

وبخصوص قرار مجلس الهيئة أمس تأييد إعفائه من مهامه، اعتبر الجديدي لاذاعة شمس أف ام أن سيناريو العضو السابق سامي بن سلامة يتكرر معه.

وكشف أنه وكالمعتاد توجه اليوم إلى مقر الهيئة للعمل لكنه فوجئ بوجود تعليمات من رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تمنعه من دخول المقر.