عاجل/بعد رفضهم تنزيل الاعداد: وزير التربية يحسمها بخصوض مصير العقوبات التي تنتظر المدرسين والمديرين..

قال وزير التربية محمد علي البوغديري ان الوزارة بدأت منذ اليوم في اتخاذ الاجراءات الر دعية بخصوص حجب اعداد التلاميذ والامتناع عن تنزيلها.

وشدد بالقول في حوار مع التلفزة الوطنية مساء اليوم على انه سوف يتحمّل كل من أخطا مسؤوليته، وفق تعبيره.

وتابع: “مجموعة من المديرين تعنتوا.. ورفضوا المصادقة على النتائج التي قام بتنزيلها المعلمون”، مضيفا بالقول: “منذ اليوم بدأنا في اتخاذ الاجراءات..”، مردفا: “.. منها اعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على اعداد التلاميذ بالاضافة الى دعوتهم الى مجالس التأديب ملوحا “بامكانية انهاء العلاقة الشغلية اصلا”، وفق تعبيره.

واردف بالقول: ستبقى المنصة مفتوحة لبضعة ايام لتفادي اقتطاع الاجور وتطبيق الاجراءات التي ذكرها، مضيفا: “نحن ذاهبون الى تطبيق ما لا نريده”.

وكشف ان هذه الاجراءات ستشمل عشرات المديرين الذين رفضوا المد بالأعداد، مضيفا انه سيتم ايقاف اجر كل من يرفض تنزيل الاعداد وتقديمها.

كما أكد وزير التربية انه سوف لن يتم اللجوء الى النجاح الآلي ولا الى السنة البيضاء بالمدارس، على حد قوله.