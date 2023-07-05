مقتل شاب في سبيطلة.. الداخلية تكشف وتوضّح..#خبر_عاجل

أكّدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ، الأربعاء 5 جويلية 2023، استقرار الوضع الأمني بسبيطلة، وذلك عقب الاحتجاجات وعمليات الكرّ والفر بين محتجين ووحدات الأمن على اثر وفاة شاب تزامنا مع تنفيذ وحدات أمنية مداهمة لمحلّ رهان الكتروني بأحد الأحياء بالمدينة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنهُ “أثناء مُحاولة الوحدات الأمنيّة ظهر اليوم القبض على أحد الأشخاص المفتش عنهُ بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة، عمدت مجمُوعة من الأشخاص إلى التصدّي للدّوريّة الأمنيّة باستعمال بنادق الصّيد والحجارة.”

وأشارت إلى أنّه تمّ في وقت لاحق إعلام إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين عن وفاة أحد المواطنين بطلق ناري وإصابة آخر بالرش، وأنّ النيابة العمُوميّة تعهّدت بالموضوع وقامت بفتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليّات.