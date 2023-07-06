أريانة: افتتاح المهرجان الجهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية والمؤسسات السجنية بالجهة لسنة 2023

يفتتح غدا الجمعة بدار الثقافة برواد المهرجان الجهوي لنوادي المسرح لدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية والمؤسسات السجنية بولاية أريانة لسنة 2023 ، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

ويشمل برنامج المهرجان الذي يتواصل إلى غاية الأحد 9 جويلية، إفتتاح معرض حول تاريخ المسرح التونسي يتم خلاله توثيق مسيرة الفنانة سعاد محاسن مع المسرحي حمادي دخيل مع عرض فيديو يؤرخ لأعمالها.

كما يشهد اليوم الافتتاحي تنظيم ورشات تكوينية في الكتابة المسرحية ومسرحة الشعر مع صالحة الجلاصي وورشة للسينوغرافيا مع نزيهة خشانة، ويليه عرض مسرحي مدعوم.

وتنطلق يوم السبت مسابقة الأعمال الجماعية بعرض مسرحية “بائعة الحكايات ” لنادي المسرح بدار الثقافة رواد، يليه عرض مسرحية ” أوبيرا الموت ” لدار الشباب المستقلة بأريانة.

وتنطلق إثر ذلك عدة عروض مونولوغ على غرار “unstoppable ” لوحدة تنشيط الأحياء 1 بأريانة، و”خمس ساعات في حضرة الموت ” لوحدة تنشيط الأحياء 01 بأريانة و ” لا ” لنادي المسرح بدار الثقافة المنيهلة و”الخنقة ” لنادي المسرح بدار الثقافة المنيهلة.

كما يتم عرض مسرحية ” الحصة الأولى ” لنادي المسرح بدار الثقافة المنيهلة.

ويستمر يوم الأحد تقديم العروض المسرحية وتكون البداية بـ” ريحة البلاد ” لنادي المسرح بدار الثقافة قلعة الأندلس ثم “قرط أبي” لنادي المسرح بدار الثقافة قلعة الأندلس و”عهد الأصدقاء ” لنادي المسرح بدار الثقافة قلعة الأندلس يليها “العائلة اللمسية ” لنادي المسرح بدار الثقافة قلعة الأندلس.

وتتواصل يوم الأحد نشاط الورشات كما تتواصل مسابقة الأعمال الجماعية في مسابقة المونولوغ بعرض ” حلمة ” لنادي المسرح بدار الثقافة قلعة الأندلس. كما يتم تقديم إنتاج الورشات التكوينية.

ويختتم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح مساء الأحد 9 جويلية بتلاوة تقرير اللجنة والإعلان عن النتائج وتوزيع شهائد المشاركة وتتوج الفائزين.