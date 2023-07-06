سعيد يسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس..

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2023 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:

– السيّد فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،

– السيّد واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،

– السيّد الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل،

-السيّد عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.