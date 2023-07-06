هذا ما قرره القضاء العراقي في حق حارق المصحف الشريف..

أصدر القضاء العراقي اليوم الخميس، أمرا للسلطات التنفيذية باسترداد مواطن عراقي يقيم في السويد أقدم على حرق المصحف الشريف.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمرا موجها إلى وزارة الداخلية وتحديدا إلى مديرية الشرطة العربية والدولية بشأن حارق المصحف.

وتناولت مذكرة القبض المتهم سلوان صباح متي موميكا.

وتفيد المذكرة بملاحقة المتهم خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفقا للقانون العراقي.

وطالبت المذكرة السلطات بإشعار القضاء العراقي في حالة القبض على المتهم لمباشرة الإجراءات ضده.

وكان سلوان وهو لاجئ عراقي يبلغ من العمر (37 عاما) قد أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي وإدانات حول العالم بعدما أحرق في أواخر يونيو الماضي نسخة من المصحف الشريف في السويد.

ووجهت الشرطة السويدية في وقت لاحق اتهاما للرجل بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية.

سكاي نيوز