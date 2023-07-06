جلسة عمل في قصر الحكومة لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك بحضور رئيس الديوان عبد القادر الجمالي وعدد من المديرين العامين بالوزارة.

وتناولت الجلسة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الاعلام بالقصبة، موضوع الرفع من طاقة الجهاز الوطني للتكوين المهني ومزيد حوكمة التكوين المهني الخاص وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وامتصاص البطالة في صفوف الشباب مع الحرص على ضمان جودة التكوين وملاءمته للمعايير الدولية.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى متابعة برامج التمكين الاقتصادي والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية من خلال الوقوف على تقدم تنفيذ مختلف خطوط التمويل التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض.

وتعرضت جلسة العمل إلى برامج الوزارة في مجال التشغيل فيما يتصل باستشراف حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية الى جانب تشخيص حاجيات المؤسسات والقطاعات والعمل على تلبيتها.

يذكر ان حقيبة التكوين المهني والتشغيل شاغرة منذ في 22 فيفري الماضي تاريخ انهاء مهام الوزير نصر الدين النصيبي.