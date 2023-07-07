وزارة الفلاحة تدعو مربي الدواجن والمزارعين إلى اتخاذ حزمة إجراءات للتوقي من تأثير موجة الحر

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الفلاحين ومربي الدواجن باتخاذ حزمة إجراءات وقائية لحماية الحيوانات والخضر والغلال من تأثير موجة الحر التي تشهدها البلاد

ودعت الوزارة، في بلاغ اصدرته الجمعة، مربي الدواجن ، إلى المراقبة المستمرة للمداجن وضمان تشغيل كل التجهيزات وتوفير المياه للقطعان بالقدر الكافي والتحكم في تهوئة فضاءات التربية تفاديا لكل ما يسبب توتر الحيوانات

وشددت على أهمية تقديم العلف في الصباح وفي الليل مع إضافة مقويات لتحمل الحر ونقل الطيور عند انخفاض درجة الحرارة بالصباح الباكر أو باللّيل.

وأكدت الوزارة، أن حماية الخضر والغلال تتطلب تكثيف عمليات الري حسب الكميات المتوفرة على كل الزراعات والغراسات وخاصة الفتية والحاملة للغلال للحد من تأثير الشهيلي على الأوراق والغلال مع الحرص على القيام بهذه العملية في الصباح الباكر أو في المساء.

وحثت الفلاحين على حراثة المستغلات الفلاحيّة وإزالة الأعشاب الطفيلية خاصّة من الجوانب للحد من اندلاع الحرائق والتي يمكن أن تنشب جراء ارتفاع درجات الحرارة.