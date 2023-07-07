ايرادات تصدير الغلال تراجعت بنسبة 5ر11 بالمائة الى 9ر65 مليون دينار مع حلول شهر جويلية 2023

تراجعت كميات الغلال التونسية المصدرة الى حدود 3 جويلية 2023 ، بنسبة 8ر29 بالمائة في ظل تقلص قيمة الايرادت بنسبة 5ر11 بالمائة لتقارب 9ر65 مليون دينار.

وكشف المرصد الوطني للفلاحة ان تونس صدرت زهاء 16 الف طن خلال موسم 2022-2023 مقابل قرابة 23 الف طن خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وتقلصت صادرات الغلال مدفوعة بانخفاض انتاج الغلال ذات النواة بنسبة 3ر24 بالمائة لتصل التقديرات الاولية الى 223 الف طن سنة 2023 مقابل 5ر294 الف طن سنة 2022.

واثرت التغيرات المناخية التي طالت تونس وخاصة تقلص الامطار وارتفاع درجات الحرارة على نمو اشجار الغلال الصيفية وقدرت كميات الخوخ والنكتارين بنحو 5ر118 الف طن والمشمش البدري والفصلي بنحو 32 الف طن

وانتجت تونس مع مطلع جويلية 2023، قرابة 2ر46 الف طن من اللوز الجاف و 4ر16 بالمائة من العوينة الى جانب 4ر7 الف طن من حب الملوك.