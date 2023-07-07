باجة: حريق بفزة ياتي على مساحات من النباتات الغابية

نشب، اليوم الجمعة، حريق بمنطقة راس الواد بنفزة من ولاية باجة، اتي على مساحات من النباتات الغابية، لم يتم تحديدها بعد، واكد المدير الجهوى للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تجري حاليا محاصرة الحريق حتى لا ينتقل لزراعات القمح المجاورة.

واضاف بن خليفة ل”وات” ان وحدات الحماية المدية والغابات فى حالة تاهب قصوى تحسبا من نشوب حرائق جديدة ناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة جدا التى تعيشها مختلف مناطق الولاية وانها على جاهزية تامة لمواجهة كل طاريء ناتج عن هذه الموجة اعتبارا الى ان النباتات الجافة وهبوب رياح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة تمثل عوامل ملائمة لنشوب الحرائق.

تجدر الاشارة الى ان درجات الحرارة قد ارتفعت بولاية باجة يومي امس واليوم بصفة ملحوظة وبلغ معدلها 46 درجة، حسب المعهد الوطنى للرصد الجوى.