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بعد اعفاء 150 مديرا/فتح باب الترشح لإدارة مدرسة وقتيا..#خبر_عاجل

2023/07/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد مدير عام الموارد البشرية بوزارة محمد القزوني، اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، أن 28 بالمئة فقط من المدرسين لم يقوموا بتنزيل الأعداد.

وبين القزوني انه على ضوء هذا الاخلال تمّ اعفاء 150 مديرا من مديري المدارس الابتدائية وأن اللجنة الاستشارية مازالت مفتوحة والعدد مرجح للارتفاع موضحا أن هذا الاجراء يتمثل في سحب خطة وليس عزل من الوظيفة العمومية، و أن الوزارة تستعد في قادم الأيام لإصدار بلاغ لفتح باب الترشح لإدارة مدرسة وقتيا .

وصرح القزوني في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن لجانا فنية تعمل خلال شهر جويلية من أجل ايجاد مخارج وحلول بيداغوجية للتلاميذ وحفظ كرامة المربين و الدفع نحو كل الحلول الممكنة لإنهاء المدرسة قبل العودة المدرسية 2023-2024.

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