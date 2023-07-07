Ooredoo تواصل المسيرة مع بطلات النادي النسائي بقرطاج من أجل المزيد من الألقاب والتتويجات

بعد نجاحهن هذا الموسم في احراز لقب كأس تونس للكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخ النادي وتحقيق مرتبة ثالثة مشرفة جدا خلال منافسات البطولة الإفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة للسيدات، يسرOoredoo الإعلان عن تجديد الشراكة التي تجمعها ببطلات النادي النسائي بقرطاج لمدة سنتين جديدتين. تترجم هذه الشراكة استراتيجية المشغل الأول للاتصالات في تونس والداعم الأول للرياضة في تونس من أجل مزيد تعزيز التنمية الرياضية المستدامة.

ان دعم الرياضات النسائية بمختلف أصنافها واختصاصاتها لا تقل أهمية عن مكانة الرياضة الرجالية ضمن رؤية Ooredoo واستراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية للشركات من خلال برنامج “تونس تعيش”.

تواصلOoredoo اليوم هذه التجربة الناجحة على جميع المستويات مع النادي النسائي قرطاج بكل فخر واعتزاز بدورها الفاعل كشريك في انجاح هذا الموسم الرياضي لسيدات قرطاج اللاتي تألقن خلاله بشكل لافت، وستواصل دعم النادي ولاعباته وهيئته المديرة على رأسها رئيس النادي السيد محمد سعيدان في جميع المنافسات المحلية والقارية المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية وحصد ألقاب وتتويجات جديدة.