قرار هام لوزيرة العدل..#خبر_عاجل

اكدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال زيارتها امس الجمعة، للسجن المدني بالقيروان، على ضرورة الإسراع في استكمال الجناح الإداري الجديد، وتجهيزه بالمعدات الضرورية ليتم استغلاله خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير.

وعاينت الوزيرة ظروف عمل إطارات وأعوان السجن، مؤكدة الحرص الكامل على مزيد تحسين وضعية الأعوان ودعم الإحاطة بهم اعتبارا للمجهودات التي يبذلونها حفاظا على أمن الوحدات السجنية و سلامة المودعين.

كما اطلعت الوزيرة على ظروف إيداع المساجين والخدمات المقدمة لهم الصحية منها والغذائية، واستمعت الى أبرز مشاغلهم التي تعلقت بالخصوص بالنقل والتمتع بالعفو والسراح الشرطي وبطء إجراءات التقاضي وطول آجال الإيقاف.

وأوصت خلال زيارتها بمزيد الاهتمام بالبنية التحتية لسجن القيروان و تعهد عديد الأجنحة والأجزاء منه بالصيانة وتحسين وضعيتها.

وأذنت الوزيرة باتخاذ إجراءات عاجلة للتقليص من نسب الاكتظاظ والعمل على تقريب المساجين من عائلاتهم في حدود ما تسمح به إمكانيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.