من مجموع 450 شخصا: نقل 130 مهاجرا من المنطقة العازلة ببن قردان نحو هذه الولاية..

ينشط ضمن شبكة دولية: الإطاحة بأحد أكبر وأخطر مروّجي المخدّرات (فيديو)

القصرين: إستقالة جماعية لـ89 مديرا ومديرة مدرسة إبتدائية

الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تهدّد بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة

المنتخب التونسي في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

2023/07/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

تأهل المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الإثنين 10 جويلية 2023، إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة السلة “أنغولا 2023” وذلك عقب فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 67-52 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
وكان المنتخب التونسي قد فاز في مقابلته الأولى على نظيره الرواندي بنتيجة 67-61.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn