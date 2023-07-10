المنتخب التونسي في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

تأهل المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الإثنين 10 جويلية 2023، إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة السلة “أنغولا 2023” وذلك عقب فوزه على المنتخب المغربي بنتيجة 67-52 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وكان المنتخب التونسي قد فاز في مقابلته الأولى على نظيره الرواندي بنتيجة 67-61.

