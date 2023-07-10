إثر زيارة غير معلنة لوزيرة العدل: وصول تجهيزات جديدة للسجن المدني بالقيروان

تبعا للزيارة غير المعلنة التي أدتها وزيرة العدل ليلى جفال يوم الجمعة 07 جويلية 2023، إلى السجن المدني بالقيروان وما عاينته من نقص في التجهيزات وما اتخذته في ضوء ذلك من قرارات تتعلق بتنفيذ برنامج خصوصي للسجن المذكور، يتمثل أساسا في توفير التجهيزات الضرورية، انطلقت اليوم مجموعة من الشاحنات من مستودع الهيئة العامة للسجون والإصلاح، محمّلة بمعدات وتجهيزات من المكاتب والخزائن والمكيفات والكراسي والمواد المختلفة ليتم تسليمها لادارة سجن القيروان وتوضع على ذمتهم لاستغلالها، حسب البلاغ الصادر عن الوزارة اليوم الإثنين 10 جويلية 2023.

كما تم توفير كميات هامة من اللوازم المكتبية والإدارية ومواد التنظيف ووسائل العمل الضرورية التي من شانها أن تساعد إطارات سجن القيروان وأعوانه على حسن القيام بواجبهم اليومي في أفضل الظروف.

وجاء في نص البلاغ انه من المؤكد أن إجراءات مماثلة ما تزال متواصلة، بهدف مزيد الحد من حالة الاكتظاظ في الوحدة السجنية بالقيروان والعمل على مزيد تفعيل بدائل الاحتفاظ والعقوبات البديلة وتعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات، بما ينعكس إيجابا على عدد المودعين ويحسن من ظروف الإيداع.

