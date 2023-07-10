الكاف: لجنة مجابهة الكوارث تتخذ جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق

اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية الكاف مع بداية هذا الأسبوع، جملة من الإجراءات والقرارات الرامية إلى حماية الممتلكات والتوقي من الحرائق، وذلك في إطار متابعة الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق سيما بالغابات وبالفضاءات الصناعية والمحلات خاصة التي تستعمل مواد قابلة للاشتعال

وتقرر بالمناسبة الدعوة إلى تنفيذ برنامج مسح حواشي الطرقات والمسالك الريفية خاصة المتاخمة للغابات ومتابعة برنامج الحماية المدنية ومصالح الغابات بالجهة واستعداداتها لمجابهة كل طارئ على مستوى الآليات المتوفرة والعنصر البشري والمراكز الموسمية المتقدمة بالمعتمديات، وذلك قصد تحقيق النجاعة وسرعة التدخل وصيانة المسالك الغابية والقواطع النارية وتنفيذ برامج مصالح الغابات بالجهة المتعلقة بذلك

أما في مجال متابعة برامج البلديات، فقد أكدت اللجنة على ضرورة تعهد مصبات الفضلات وتنفيذ البرامج البيئية الأخرى المتعلقة بالتوقي من الحرائق مع متابعة الاجراءات الوقائية لمنع اندلاع الحرائق والتوقي منها بالفضاءات الصناعية والمحلات، سيما التي تستعمل مواد قابلة للاحتراق