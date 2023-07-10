سيستفيد منه 670 ألف ساكن في هذه الأحياء: تدشين مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات

تولت اليوم الاثنين 10 جويلية 2023، سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، بحضور سعادة سفير اليابان بتونس “Takeshi Osuga، تدشين مشروع حماية تونس الكبرى- منطقة تونس الغربية – من الفيضانات.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع، حسب بلاغ وزارة التجهيز، 181.5 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأشرفت على إنجازه ادارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز.

ويهدف هذا المشروع الذي سيستفيد منه 670 ألف ساكن، إلى حماية الأحياء الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات بتونس الغربية وهي مناطق التضامن وابن سينا وقصر السعيد وخزندار والدندان والزهروني وأحياء الزهور والأحياء المحيطة بسبخة السيجومي.

وتتمثل مكونات المشروع الذي تم تقسيمه إلى 4 أقساط، في تهيئة وادي باردو وحي ابن سينا بشبكة من المسيلات بقياسات مختلفة على طول جملي يقدر بحوالي 5 كلم وتهيئة القنال المشترك وادي باردو-قريانة بشبكة من المسيلات بقياسات مختلفة على طول جملي يقدر بحوالي 5 كلم وتهيئة قنال لتفريغ سبخة السيجومي نحو وادي مليان على طول 6.3كلم وتهيئة الضفة اليمنى لوادي قريانة ووادي الزهور بشبكة من المسيلات بقياسات مختلفة على طول جملي يقدر بحوالي 6 كلم، بالإضافة إلى تعبيد الطرقات بالخرسانة الإسفلتية والتنوير العمومي وتهيئة مناطق خضراء حفاظا على الجانب البيئي للأحياء المذكورة.

وقد حضر هذا الموكب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي Ueno Shuhei والمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس فارس الماجري والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تونس سليمان القلي وكاتب عام بلدية باردو عادل السويسي ومدير إدارة المياه العمرانية نجيب بن شيخة وثلة من إطارات الوزارة والإطارات المحلية.

وتوجهت وزيرة التجهيز بهذه المناسبة بالشكر إلى الدولة اليابانية لدعمها المتواصل للدولة التونسية من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشاريع الكبرى في مجالات الجسور والطرقات على غرار الطريق السيارة الجم-صفاقس وقنطرة رادس- حلق الوادي والطريق السيارة قابس- مدنين، مؤكدة على عراقة علاقات التعاون الثنائي بين تونس واليابان .

كما أكدت وزيرة التجهيز والإسكان على أهمية هذا المشروع من حيث ما يوفّره من تأمين للمحيط السكني من مخاطر الفيضانات في ظل التغيرات المناخية بالإضافة إلى تحسين مستوى عيش متساكني الأحياء الشعبية والأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات .

من جانبه أشار سفير اليابان بتونس “Takeshi Osuga إلى أهمية هذا المشروع الذي يترجم عراقة برامج التعاون والشراكة والدعم الياباني للبلاد التونسية، كما ثمن مجهودات الوزارة في إتمام هذا المشروع بالجودة العالية مثل ما تم في باقي المشاريع التي تم انجازها بتمويل من الجانب الياباني.

كما أفاد الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي Ueno Shuhei، أنّه بالإضافة إلى هذا المشروع الهام وفي إطار الحماية من الفيضانات، تعمل الوكالة على تمويل العديد من المشاريع الأخرى مؤكدا على رغبة الوكالة في مواصلة تمويل وزارة التجهيز والإسكان لانجاز مشاريع جديدة في مجالات اختصاصها وخاصة في مجال الحماية من الفيضانات ودعمها في مجال التغيرات المناخية.

