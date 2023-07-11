اصدر المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، توصيات خاصة بموجة الحر.
حيث دعت الحماية المدينة المواطنين إلى:
الوقاية من ضربات الشمس من خلال تجنب التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس، مع الاكثار من شرب الماء ومراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.
وللوقاية من حوادث الغرق، حذرت الحماية المدنية من السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.
وبخصوص الوقاية من الحرائق بالغطاء النباتي، حذرت الحماية المدنية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات مع الامتناع عن إشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.
موجة الحر: الحماية المدنية توصي وتحذّر..
اصدر المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، توصيات خاصة بموجة الحر.