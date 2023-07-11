هذه الولاية تسجل أعلى كميات أمطار بالتزامن مع موجة الحرّ..

المحكمة الابتدائية صفاقس 2 تكشف حقيقة مقتل عائلة حي الحبيب بصفاقس على يد أفارقة..#خبر_عاجل

عاجل: “حرّاقة” يهددون بإلقاء طفلة في البحر و إضرام النار في المركب..

الإعلان عن نتائج التوجيه بالنسبة لدورة المتفوقين في بكالوريا 2023

موجة الحر: الحماية المدنية توصي وتحذّر..

2023/07/11 أخبار, مجتمع

اصدر المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، توصيات خاصة بموجة الحر.
حيث دعت الحماية المدينة المواطنين إلى:
الوقاية من ضربات الشمس من خلال تجنب التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس، مع الاكثار من شرب الماء ومراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.
وللوقاية من حوادث الغرق، حذرت الحماية المدنية من السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.
وبخصوص الوقاية من الحرائق بالغطاء النباتي، حذرت الحماية المدنية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات مع الامتناع عن إشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn