موجة الحر: الحماية المدنية توصي وتحذّر..

اصدر المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، توصيات خاصة بموجة الحر.

حيث دعت الحماية المدينة المواطنين إلى:

الوقاية من ضربات الشمس من خلال تجنب التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس، مع الاكثار من شرب الماء ومراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

وللوقاية من حوادث الغرق، حذرت الحماية المدنية من السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.

وبخصوص الوقاية من الحرائق بالغطاء النباتي، حذرت الحماية المدنية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات مع الامتناع عن إشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.

