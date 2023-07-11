مطار تونس قرطاج: ضبط مسافر وفي أمتعته 46100 حبة دواء مهربة

كشفت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ان أعوان الديوانة بفرقة مراقبة المسافرين بمطار تونس قرطاج، قد تمكنوا من ضبط مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية وبحوزته 46100 حبة دواء مهربة نوع ” Rivotril 2mg ” خاصة بمداواة مرض الصرع ويشتبه في كونها تحتوي على مادة مخدّرة، مخفية داخل ثلاثة حقائب خاصة بالمسافر المذكور.

وبسؤال المسافر عن مصدرها لم يدل بأية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

واكدت الديوانة انه تم تحرير محضر في الغرض، كما اذنت النيابة العمومية بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.

