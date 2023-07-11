أرقام رسمية: عدد السياح الجزائريين يتجاوز مليون و131 ألف

أطلع وزير السياحة محمد المعز بلحسين، السفير الجزائري بتونس عزوز باعلال، خلال لقاء اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، على أهم المؤشرات في ما يخص تدفق السياح الجزائريين على تونس.

وقد تجاوز عدد السياح الجزائريين بتونس، حسب بلاغ وزارة السياحة، 1 مليون و131 ألف سائح نهاية شهر جوان الماضي.

واكد الوزير استمرار العمل على تأمين أفضل ظروف الإستقبال والإقامة للجزائريين وتسهيل إجراءات دخولهم للتراب التونسي.

كما تم اقتراح إمكانية برمجة رحلات الجالية الجزائرية بفرنسا نحو مطار توزر نفطة الدولي مع إمكانية قضاء عطلتهم بالجهة ثم التحول إلى القطر الجزائري وكذلك امكانية التعاون لإحداث مسالك سياحية مشتركة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية والثقافية وتنسيق المشاركة في التظاهرات والصالونات الدولية خاصة بالأسواق البعيدة على غرار السوق الصينية.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المسائل التي تخص التعاون بين البلدين خاصة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.

وقد كان القاء، حسب بلاغ الوزارة، مناسبة للتذكير بمتانة علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لبناء شراكة إستراتيجية في القطاعات الواعدة ومن أهمها قطاعي السياحة والتعليم العالي، حيث صرح سفير الجزائر بتونس بأنهما يشهدان ديناميكية متميزة على مستوى التعاون الثنائي وهما من القطاعات التي تعتمد على الموارد البشرية المؤهلة.